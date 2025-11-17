В Уфе водителя зажало в кабине из-за аварии

Сегодня днем, 17 ноября, в Октябрьском районе Уфы произошло ДТП с участием фуры и «ГАЗели». В результате столкновения водитель «ГАЗели» оказался зажат в кабине.

Как сообщили в УГЗ столицы, на место происшествия оперативно прибыли расчеты поисково-спасательного отряда, МЧС России, ГАИ и скорой помощи. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медикам.

По предварительным данным ГАИ, 27-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением на 1469 км трассы М-5 «Урал» и столкнулся с попутным большегрузом. Мужчину с травмами доставили в больницу.