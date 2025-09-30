В Мелеузе обновили бульвар Славы

Благоустройство проходило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Именно эта территория в городе стала победителем рейтингового голосования среди жителей в прошлом году.

На бульваре появились новые светильники, перголы и скамейки, установили буквенный арт-объект «Бульвар Славы» и бордюры, уложили новую плитку. В парке в 1977 году был создан монумент Славы с Вечным огнём в честь воинов, павших в период Великой Отечественной. Также там находятся мемориалы — Героям Советского Союза, кавалерам орденов Славы и воинам-интернационалистам.