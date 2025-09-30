В Башкирии мужчина признался в убийстве, которого не совершал

3 мая женщина и её супруг проводили время за распитием спиртных напитков с общим знакомым. Вскоре муж горожанки ушёл в магазин, а между женщиной и гостем вспыхнула ссора. В порыве агрессии она ударила мужчину ножом в горло, что привело к смерти гостя. Место происшествия женщина покинула. Её супруг вернулся из магазина, увидел тело, а на следующий день обратился в полицию, где взял вину за смерть товарища на себя.