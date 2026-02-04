Осужденная за убийство жительница Башкирии вновь отправится в колонию

Жительницу Благоварского района осудили за неоднократное нарушение административного надзора. Суд признал 36-летнюю женщину виновной в уклонении от установленного за ней контроля. Ранее она была осуждена за убийство и после освобождения из колонии должна была соблюдать особые правила.

Несмотря на то что за уклонение от надзора ее уже отправляли в колонию на 5 месяцев, она продолжила игнорировать ограничения. В течение года женщину более 20 раз привлекали к административной ответственности, а в октябре 2023 года задержали в ночное время в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.