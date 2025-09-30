Жителей Башкирии ждет еще один выходной в октябре

На горячую линию Гострудинспекции республики поступают вопросы о том, как будет организован выходной 11 октября. Если сотрудники с пятидневной рабочей неделей уже знают о переносе, то для тех, кто работает шесть дней в неделю, информация пока не так очевидна.
В этом году День Республики выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник, 13 октября.
В пятницу, 10 октября, рабочий день сократится на один час. Если отпуск сотрудника совпадает с праздничным днём 11 октября, то отдых продлевается на одни сутки. Для тех, кто трудится по шестидневному графику, выходным будет только 11 октября.
Сотрудники, которые будут работать в этот день (по графику или вахтовым методом), получат двойную оплату. Привлечение к работе 11 и 13 октября возможно только с письменного согласия работника, за исключением случаев, прописанных в статье 113 ТК РФ.
За труд в выходной день также предусмотрена двойная оплата или возможность взять другой день отдыха. Работник имеет право отказаться от работы в свой выходной, если нет соответствующего приказа и его согласия, уточнили в пресс-службе ведомства.