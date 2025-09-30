Жителей Башкирии ждет еще один выходной в октябре

На горячую линию Гострудинспекции республики поступают вопросы о том, как будет организован выходной 11 октября. Если сотрудники с пятидневной рабочей неделей уже знают о переносе, то для тех, кто работает шесть дней в неделю, информация пока не так очевидна.

В этом году День Республики выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник, 13 октября.

Таким образом, работники с пятидневной рабочей неделей смогут отдохнуть три дня подряд: 11, 12 и 13 октября, - поясняет заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова. - В пятницу 10 октября продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час. Если у сотрудника отпуск «захватывает» нерабочий праздничный день 11 октября, отдых продлевается на один день. Для тех, кто работает по шестидневному графику, выходным будет только суббота 11 октября. пресс-служба Гострудинспекции РБ

Сотрудники, которые будут работать в этот день (по графику или вахтовым методом), получат двойную оплату. Привлечение к работе 11 и 13 октября возможно только с письменного согласия работника, за исключением случаев, прописанных в статье 113 ТК РФ.