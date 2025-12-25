Жителей Башкирии ждет морозная и снежная погода

Сегодня, 25 декабря, на территории региона местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западного направления, умеренный. Столбики термометров опустятся ночью до -25, -30°C, а при прояснениях ожидается похолодание до -31, -36°C. Днем температура составит -20, -25°C, в отдельных районах похолодает до -30°C.