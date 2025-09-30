Из Архангельского в сердца зрителей: история жизни и творчества Олега Ханова

Глава Башкортостана выразил соболезнования родным и близким народного артиста России. Невосполнимая утрата — ушел Олег Ханов. Ему было 74 года. У него много наград и званий: заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, лауреат Госпремии республики имени Салавата Юлаева, Госпремии Российской Федерации в области литературы и искусства, Международной премии Станиславского.

Радий Хабиров отметил, где бы он ни работал, его очень любили зрители. Великий артист, режиссёр и очень глубокий, светлый человек. Актёр родился в селе Архангельское 11 августа 1951 года. Его творческий путь начался на сцене Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Позже его профессиональная деятельность охватила ведущие театры России — от столичного «Сатирикона» до оренбургских подмостков.

Особое внимание заслуживает вклад Олега Ханова в развитие театрального дела республики. Возглавив Башкирский академический театр, он поднял его на новый уровень качества и международного признания. Театр удостоился главной награды театра России «Золотая маска».

Фото №1 - Из Архангельского в сердца зрителей: история жизни и творчества Олега Ханова

Под его руководством выросли новые поколения артистов, получивших известность далеко за пределами республики. «Жизнь каждого из нас стала немного беднее без вас, великий художник!» — пишут поклонники творчества Ханова в социальных сетях, выражая искреннюю боль и благодарность за подаренные моменты радости и красоты. Уход знаменитого актёра ознаменовал потерю эпохи в театре, однако память о нём будет жить вечно среди благодарных зрителей и последователей его творческого наследия.

Телеканал БСТ выражает соболезнования родным и близким народного артиста. И сегодня на нашем канале БСТ в 23:00 состоится показ спектакля «Белый пароход», посвящённый памяти Олега Ханова.

