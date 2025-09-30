Из Архангельского в сердца зрителей: история жизни и творчества Олега Ханова

Глава Башкортостана выразил соболезнования родным и близким народного артиста России. Невосполнимая утрата — ушел Олег Ханов. Ему было 74 года. У него много наград и званий: заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, лауреат Госпремии республики имени Салавата Юлаева, Госпремии Российской Федерации в области литературы и искусства, Международной премии Станиславского.

Радий Хабиров отметил, где бы он ни работал, его очень любили зрители. Великий артист, режиссёр и очень глубокий, светлый человек. Актёр родился в селе Архангельское 11 августа 1951 года. Его творческий путь начался на сцене Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Позже его профессиональная деятельность охватила ведущие театры России — от столичного «Сатирикона» до оренбургских подмостков.

Особое внимание заслуживает вклад Олега Ханова в развитие театрального дела республики. Возглавив Башкирский академический театр, он поднял его на новый уровень качества и международного признания. Театр удостоился главной награды театра России «Золотая маска».

Под его руководством выросли новые поколения артистов, получивших известность далеко за пределами республики. «Жизнь каждого из нас стала немного беднее без вас, великий художник!» — пишут поклонники творчества Ханова в социальных сетях, выражая искреннюю боль и благодарность за подаренные моменты радости и красоты. Уход знаменитого актёра ознаменовал потерю эпохи в театре, однако память о нём будет жить вечно среди благодарных зрителей и последователей его творческого наследия.