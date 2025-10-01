В Уфе простятся с народным артистом России Олегом Хановым

Прощание с Олегом Хановым состоится в четверг, 2 октября, в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури в 10:00. Напомним, накануне Глава Башкортостана выразил соболезнования родным и близким народного артиста России. Олегу Ханову было 74 года.

Радий Хабиров отметил, где бы он ни работал, его очень любили зрители. Великий артист, режиссер и очень глубокий, светлый человек. Его творческий путь начался на сцене Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури. Позже его профессиональная деятельность охватила ведущие театры России – от столичного «Сатирикона» до оренбургских подмостков.

Особое внимание заслуживает вклад Олега Ханова в развитие театрального дела республики. Возглавив Башкирский академический театр, он поднял его на новый уровень качества и международного признания. Театр удостоился главной награды театра России «Золотая маска». Под его руководством выросли новые поколения артистов, получивших известность далеко за пределами республики.