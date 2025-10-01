В Башкирии приставы взыскали с должников по ЖКХ более 700 млн рублей

Более 700 миллионов рублей с начала этого года взыскали судебные приставы в Башкортостане у должников, которые не оплатили жилищно-коммунальные услуги. Сейчас сотрудники ведомства проводят рейды по всей республике, чтобы побудить жителей закрыть задолженность.

Приставы обходят квартиры. Речь идёт и о состоятельных гражданах, которые по ряду причин не платят за ЖКХ. У лиц арестовывают имущество, счета. Также в списках есть и те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Они могут реструктуризировать долги и заключить соглашения о рассрочке платежей. Накануне судебные приставы в Уфе арестовали помещение у собственника недвижимости за долги.