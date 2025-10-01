В Уфе проходит дискуссионный клуб по вопросам воспитания

Как воспитывать детей в современных условиях, обсуждают в эти дни в Уфе. В столице Башкортостана с 30 сентября по 3 октября проходит «Дискуссионный клуб: Код развития. Влияние окружающей среды, творчества и спорта на ребенка».
В составе участников – представители спорта, искусства, культуры, участники СВО. Присоединиться к дискуссии может любой желающий. Начало ежедневно в 18:30 в торговом Лайфстайл центре.
Инициатором проведения и организатором дискуссионного клуба стал Рустам Магсумов – один из основоположников каратэ в Башкортостане.