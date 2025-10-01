В Уфе задержали подростков-угонщиков

В Уфе полиция задержала двух несовершеннолетних, которые завладели двумя автомобилями и сдали один из них на запчасти.

По информации пресс-службы МВД республики, 15-летний и 17-летний подростки нашли «ВАЗ-21099» в Шкаповском переулке. Обнаружив, что у машины спущено колесо и отсутствует аккумулятор, они откатили ее в соседний двор. Чтобы перевезти первую машину, они угнали другой автомобиль — «ВАЗ-21124», который стоял в соседнем дворе на улице Первомайской. С его помощью они отбуксировали «девятку» и сдали ее на авторазбор, получив 15 тысяч рублей. Вторую машину злоумышленники бросили во дворе.