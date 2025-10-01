В Башкирии запустили три электросетевых объекта

В Башкортостане одновременно запустили три электросетевых объекта, образующих единый узел. Старт производству дал глава республики Радий Хабиров в рамках 25-го Российского энергетического форума. В мероприятии принимают участие около 100 компаний из России, Беларуси и Китая, которые представили свои инновационные разработки. В каком направлении движется региональная энергосистема – в нашем сюжете.
На 25-м Российском энергофоруме не стали нарушать традиции. Открытие мероприятия ознаменовали запуском новых электросетевых объектов. Распределительное устройство на подстанции «Гвардейская», подстанция «Алаторка», которая обеспечит электроэнергией развитие восточного пригорода Уфы и Иглинского района, реконструированный энергоблок №1 Кармановской ГРЭС. Энергетическая система Башкортостана становится более надёжной, современной, с элементами автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта.
Такому росту в том числе способствуют миллиардные инвестиции в развитие энергосистемы республики.
Крупнейшие предприятия электротехнической отрасли и ведущие компании российских регионов представили свои разработки на выставке «Энергетика Урала». Познакомился с импортозамещающей продукцией и Глава Башкортостана. Радий Хабиров пообщался с разработчиками, директорами крупных предприятий. Участникам форума также продемонстрировали отечественные зарядные станции для электромобилей. По их количеству республика заняла в прошлом году первое место в ПФО и второе в России.
35 электрических зарядных станций для автомобилей в месяц производит башкирская компания «Аттар электро». И спрос на них большой.
Будущее, по крайней мере, автомобильное уже наступило. На российском рынке широко представлены высокотехнологичные электроавтомобили и гибриды. Запас хода впечатляет. На полных баках и заряженных аккумуляторах можно проехать более 1200 км.
По ещё одной традиции на энергофоруме отметили лучших работников отрасли. Из рук Главы Башкортостана они получили почётные звания и грамоты. Многие отдали своей профессии большую часть жизни.
На лучших равняется и подрастающее поколение. Благодаря развитию и поддержке среднего профессионального образования в регионе студенты учатся по трендовым компетенциям в области информационных технологий, электроники и систем связи.
Впервые в рамках мероприятия будет проведён «День электромонтажника» с конкурсом профессионального мастерства «Электромастер Урала». Также участники и делегаты форума смогут посетить значимые промышленные объекты региона в рамках технологических туров.