В Башкирии запустили три электросетевых объекта

В Башкортостане одновременно запустили три электросетевых объекта, образующих единый узел. Старт производству дал глава республики Радий Хабиров в рамках 25-го Российского энергетического форума. В мероприятии принимают участие около 100 компаний из России, Беларуси и Китая, которые представили свои инновационные разработки. В каком направлении движется региональная энергосистема – в нашем сюжете.

На 25-м Российском энергофоруме не стали нарушать традиции. Открытие мероприятия ознаменовали запуском новых электросетевых объектов. Распределительное устройство на подстанции «Гвардейская», подстанция «Алаторка», которая обеспечит электроэнергией развитие восточного пригорода Уфы и Иглинского района, реконструированный энергоблок №1 Кармановской ГРЭС. Энергетическая система Башкортостана становится более надёжной, современной, с элементами автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта.

Энергетическая система Республики Башкортостан – одна из крупнейших в Российской Федерации и эффективно работающих. Могу сказать уверенно, что энергетическая система обеспечивает потребности всех предприятий, жителей городов, сёл нашей республики. Она очень эффективно работает. Очень важным показателем в части генерации этого года является, несмотря на то, что этот год крайне непростой, рост объемов генерации в этом году на пять процентов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Такому росту в том числе способствуют миллиардные инвестиции в развитие энергосистемы республики.

За последние 10 лет было выделено более 50 миллиардов рублей на развитие энергоинфраструктуры. Компания «Башкирэнерго» является одним из лидеров по подключению новых потребителей. Ежегодно мы более 15 тысяч потребителей подключаем. И благодаря этому создаются условия для развития экономики в целом. Анатолий Пискунов, генеральный директор ООО «Башкирэнерго»

Крупнейшие предприятия электротехнической отрасли и ведущие компании российских регионов представили свои разработки на выставке «Энергетика Урала». Познакомился с импортозамещающей продукцией и Глава Башкортостана. Радий Хабиров пообщался с разработчиками, директорами крупных предприятий. Участникам форума также продемонстрировали отечественные зарядные станции для электромобилей. По их количеству республика заняла в прошлом году первое место в ПФО и второе в России.

Здесь полностью разработанный нашей компанией контроллер для зарядной станции и нижнего и верхнего уровня. Полностью разработано программное обеспечение. Сейчас по быстрым станциям это всё находится на стадии патентования. А по медленным станциям уже получен патент РФ. Михаил Панин, главный конструктор нефтяной электронной компании /г. Саранск/

35 электрических зарядных станций для автомобилей в месяц производит башкирская компания «Аттар электро». И спрос на них большой.

Будущее, по крайней мере, автомобильное уже наступило. На российском рынке широко представлены высокотехнологичные электроавтомобили и гибриды. Запас хода впечатляет. На полных баках и заряженных аккумуляторах можно проехать более 1200 км.

По ещё одной традиции на энергофоруме отметили лучших работников отрасли. Из рук Главы Башкортостана они получили почётные звания и грамоты. Многие отдали своей профессии большую часть жизни.

В своей профессии я уже 33 года. Меня сюда привёл отец, который проработал здесь тоже всю жизнь. Стал заслуженным энергетиком Республики Башкортостан. Сначала был интерес, потом азарт, потом стал профессионалом. Ни в какой другой профессии я себя уже не вижу. Евгений Паскидов, электромонтёр отдела линий электропередачи «Центральные электрические сети»

На лучших равняется и подрастающее поколение. Благодаря развитию и поддержке среднего профессионального образования в регионе студенты учатся по трендовым компетенциям в области информационных технологий, электроники и систем связи.

В этом году мы открыли кластер цифрового образования Республики Башкортостан в рамках федерального проекта «Профессионалитет». И эта специальность тоже туда вошла. Также мы готовим специалистов в области монтажа слаботочных систем. Они обслуживают пожарные сигнализации, видеонаблюдение и так далее. Это тоже востребованная сегодня специальность. Игорь Нуйкин, директор Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности