В Уфе продлили арест водителю автобуса, из-за которого погибли два медика

Свою вину признал полностью, раскаялся, попросил прощения: водителю автобуса, по чьей вине погибли два медика, сегодня продлили арест. Такое постановление вынесли в Октябрьском районном суде Уфы. Сам подсудимый, к слову, не возражал, чтобы ему избрали иную, более мягкую меру пресечения.
Еще до начала процесса он обратился к пострадавшей – жене погибшего медика – и попросил прощения. Добавим, что вину свою он признал в полном объёме. Раскаялся. Разбирательства по существу начнутся в ближайшее время.
Напомним, что водителю автобуса предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено в состоянии опьянения». В июне этого года мужчина за рулем автобуса ехал по ул. Сипайловской в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость, не уступил дорогу попутному УАЗу, принадлежащему одному из медицинских учреждений города, и столкнулся с ним. От удара спецтранспорт опрокинулся, его водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.