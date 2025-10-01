В Уфе продлили арест водителю автобуса, из-за которого погибли два медика

Свою вину признал полностью, раскаялся, попросил прощения: водителю автобуса, по чьей вине погибли два медика, сегодня продлили арест. Такое постановление вынесли в Октябрьском районном суде Уфы. Сам подсудимый, к слову, не возражал, чтобы ему избрали иную, более мягкую меру пресечения.

Еще до начала процесса он обратился к пострадавшей – жене погибшего медика – и попросил прощения. Добавим, что вину свою он признал в полном объёме. Раскаялся. Разбирательства по существу начнутся в ближайшее время.