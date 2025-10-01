В Башкирии судебные приставы помогли женщине вернуть сына

Судебные приставы помогли оступившейся жительнице Куюргазинского района воссоединиться с маленьким сыном. Ранее 38-летняя женщина была лишена родительских прав из-за безработицы и злоупотребления алкоголем. Из-за аморального образа жизни она потеряла право на воспитание своего мальчика, который был отдан на попечение другим людям. Кроме того, женщина накопила долги по алиментам.

Однако судебные приставы увидели в ней возможность для исправления и решили помочь. Один из важнейших шагов — это трудоустройство, которое позволило ей начать работать и улучшить финансовое положение. Также она приступила к погашению задолженности. Когда приставы заметили, что алименты выплачиваются регулярно, порекомендовали женщине подать в суд на отмену ограничений.

В результате ее иск был удовлетворен, и мальчик вернулся к матери, сообщили в ГУФССП по РБ.