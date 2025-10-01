Дзюдоисты из Башкирии готовятся к региональным соревнованиям

В продолжении темы развития дзюдо в городах и районах республики. Съёмочная группа БСТ побывала на тренировке членов сборной республики в селе Миловка Уфимского района. Сейчас ребята готовятся к предстоящим республиканским соревнованиям.

Спортшкола в селе Миловка Уфимского района. Дзюдоисты занимаются здесь шесть раз в неделю. Перед каждым занятием ребята застилают для себя татами, в остальное время тренируются волейболисты и не только.

В зале тренируются 12 членов сборной Башкортостана. Валерия Панченко в этом году победила на первенстве республики среди спортсменов до 18 лет. Это были ее вторые соревнования после перехода в новую весовую категорию.

С ребятами работают два наставника — Дамир Абдулкадыров и Светлана Ахиярова, кстати, его воспитанница. В этом году на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти Попова Светлана заняла первое место, после чего ей присудили звание мастера спорта России.

Ещё один перспективный спортсмен — Арсений Иванов. Он переехал в Миловку из Салавата, где занимался акробатикой. С тех пор Арсений участвовал и побеждал в республиканских и на межрегиональных турнирах. Так же, как и Евгений Люковец, который в 7 лет пришел в дзюдо вслед за другом.