Глава Башкирии принял участие в заседании по региональному развитию

В Москве подвели итоги первого года реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Там прошло заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. В нём принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.
По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, в текущем году в стране отремонтировали, реконструировали и построили на 14% больше дорог, чем год назад. Достигнуты все плановые показатели по федеральным и региональным дорогам. Таким образом, доля региональных, федеральных дорог в нормативном состоянии составляет от 56% до 74%, а дорожной сети крупнейших городов – 85%.
Также на заседании подвели итоги ввода объектов капитального строительства. По данным республиканских властей, в Башкортостане в текущем году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» благоустроили все 170 запланированных общественных пространств. В рамках модернизации коммунальной инфраструктуры построили и отремонтировали 28 объектов. Выполнили ремонт дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 370 км, реконструировали 10 мостов.