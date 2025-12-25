Глава Башкирии принял участие в заседании по региональному развитию

В Москве подвели итоги первого года реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Там прошло заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. В нём принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.

По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, в текущем году в стране отремонтировали, реконструировали и построили на 14% больше дорог, чем год назад. Достигнуты все плановые показатели по федеральным и региональным дорогам. Таким образом, доля региональных, федеральных дорог в нормативном состоянии составляет от 56% до 74%, а дорожной сети крупнейших городов – 85%.