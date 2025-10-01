Радий Хабиров обсудил с экспертами социально-экономическую ситуацию в Башкирии
Непростое время требует непростых решений. Глава
Башкортостана обсудил текущую социально-экономическую ситуацию региона с
политологами и представителями экспертного сообщества республики. В начале
встречи Радий Хабиров подчеркнул, что сегодня абсолютно все субъекты России
ведут активную работу по поддержке участников специальной военной операции,
росту обороноспособности страны. И Башкортостан выполняет поставленные задачи
на отлично.
Реализуются уже более 50 мер поддержки наших воинов и членов их семей. На эти цели в текущем году предусмотрено 25 миллиардов рублей. Что касается развития промышленности, то на данный момент отмечается небольшой спад по сравнению с прошлым годом.
Причина — в экономических санкциях и потере маржинального европейского рынка сбыта готовой продукции. Это ударило по республиканскому бюджету, доходную часть которого во многом составлял налог на прибыль, особенно крупных компаний. И хотя заказами они до сих пор обеспечены, финансовые результаты работы будут меньше. И напряжённые моменты в экономике нужно удержать совместными усилиями.
Парадоксальная вещь — если говорить о росте бюджета, он у нас растет, но он растет не такими быстрыми темпами. То есть доходная часть не такими быстрыми темпами, как растут наши расходы. Тут ничего не поделаешь, потому что в таком слаженном режиме, если бы мы работали без дополнительных задач, которые мы решаем, мы бы спокойно, значит, разрыв бы у нас не был. Поэтому на данный момент мы в части бюджета, да, у нас дефицитный бюджет, значит, но ничего это нас удивлять не должно. Я, насколько себя помню, по-моему, вот начиная с ковида у нас каждый год бюджет мы принимали с дефицитом, и в принципе никто от этого никогда не умер и там не кашлял даже.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
На данный момент в Башкортостане на этапе строительства находятся крупные социальные объекты: больницы, поликлиники, школы, детские сады. Все они будут сданы «под ключ». Ставка делается на работу с национальными проектами и всеми программами, которые реализует Правительство России. Это позволит улучшать социальную инфраструктуру в рамках федеральных денег.
Определенные мероприятия будут сделаны по оптимизации управленческого аппарата. Также сократится финансирование фестивальной деятельности, правительственных командировок большими официальными делегациями. Из-за инфляции более осторожно будут относиться к началу новых строек.
Посмотрите, те объекты, которые мы сегодня строим, завтра их уже будет строить в разы дороже. Или то, что мы ранее построили, даже год назад, сейчас это совершенно другие деньги. Поэтому мы предпринимаем сейчас ряд мер, мы его называем переходом к такой бережливой экономике, и ряд мер по оптимизации бюджета. Ничего чрезвычайного не будет, я на эту тему подпишу указ. Это сокращение тех расходов, которые сейчас не столь актуальны. Главная задача, которую мы себе должны сохранить, это выполнение социальных обязательств. У нас впереди Новый год, у нас впереди большие выплаты социальные перед Новым годом. Сами знаете, у нас достаточно большая линейка социальных обязательств, которые мы должны выполнить. И эти задачи мы выполним. Вот в этом у нас сомнения нет.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Политическую обстановку в республике глава региона назвал стабильной. Как показатель — абсолютно спокойно прошедшие недавно местные выборы в Башкортостане. Радий Хабиров отметил, что в этот раз в советы разных уровней были избраны также ветераны и участники СВО. Такую задачу ставит Президент России.
Эту задачу мы выполняем на отлично. У нас даже на этих вот выборах 13 участников СВО заявились, 13, соответственно, и прошли, они стали депутатами. У нас уже таких депутатов больше шестидесяти на разных уровнях, в том числе есть депутаты Госсобрания.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Встреча Главы Башкортостана с представителями экспертного сообщества республики состоялась во второй раз. И участники круглого стола отметили рост динамики взаимоотношений. За время общения им удалось подвести итоги уже проделанной работы, а также обсудить довольно острые вопросы, в том числе о «Башспирте» и «Башкиравтодоре». Радий Хабиров дал политологам развёрнутые ответы по всем интересующим темам.
Кроме этого, подчеркивают эксперты, несмотря на санкционное давление и даже благодаря ему, республика наладила собственное импортозамещающее производство. Успешно реализуется и целый ряд крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство моста через реку Белая в Уфе в створе улицы Воровского, ремонт дорог, благоустройство территорий. Экономика Башкортостана держит удар, смогла найти новые рынки сбыта за рубежом.
Всегда в особенно сложные такие турбулентные времена очень важно сверить часы. Оценить и определить систему координат. И тут очень важен такой откровенный, доверительный разговор Главы республики с экспертным сообществом. Встреча была очень полезной и содержательной. Практически вся повестка дня, которая стоит в республике, обсуждена. На все вопросы даны ответы. И даже заданный вопрос — это уже частичное решение проблемы. Поэтому я очень высоко оцениваю эту встречу. Я думаю, что здесь есть польза и для экспертов, ну и, надеюсь, что для Главы республики.
Сергей Лаврентьев, политолог
Самое главное, что мы говорили на одном языке. Выделяли те проблемы, которые актуальны, по нашему мнению, по мнению политологов. Глава абсолютно адекватно реагировал на них. Давал исчерпывающие ответы. Это очень важно для нас, для понимания внутреннего мироощущения, что происходит сегодня и во внешнем мире, и внутри республики. И важно с точки зрения понимания развития ситуации.
Марат Марданов, директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан