Радий Хабиров обсудил с экспертами социально-экономическую ситуацию в Башкирии

Парадоксальная вещь — если говорить о росте бюджета, он у нас растет, но он растет не такими быстрыми темпами. То есть доходная часть не такими быстрыми темпами, как растут наши расходы. Тут ничего не поделаешь, потому что в таком слаженном режиме, если бы мы работали без дополнительных задач, которые мы решаем, мы бы спокойно, значит, разрыв бы у нас не был. Поэтому на данный момент мы в части бюджета, да, у нас дефицитный бюджет, значит, но ничего это нас удивлять не должно. Я, насколько себя помню, по-моему, вот начиная с ковида у нас каждый год бюджет мы принимали с дефицитом, и в принципе никто от этого никогда не умер и там не кашлял даже.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан