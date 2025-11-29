Радий Хабиров обсудил развитие городов и районов Башкирии с главами муниципалитетов

Достойный результат возможен только благодаря совместной работе. Радий Хабиров обсудил развитие городов и районов Башкортостана с главами муниципалитетов. Семинар прошёл в Мелеузовском районе.
Руководитель региона подчеркнул важность совместных усилий всех уровней власти для обеспечения динамичного развития республики и дальнейшего повышения качества жизни людей. От каждого из присутствующих зависит то, насколько качественно мы будем решать стоящие перед нами задачи, отметил Радий Хабиров.
Глава Башкортостана поблагодарил руководителей муниципалитетов за ответственную работу в 2025 году и обозначил приоритетные направления дальнейшей деятельности. В рамках программы семинара участники также обсудили меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, выстраивание конструктивного диалога с жителями городов и районов, механизмы сопровождения инвестиционных проектов.