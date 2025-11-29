Радий Хабиров обсудил развитие городов и районов Башкирии с главами муниципалитетов

Достойный результат возможен только благодаря совместной работе. Радий Хабиров обсудил развитие городов и районов Башкортостана с главами муниципалитетов. Семинар прошёл в Мелеузовском районе.

Руководитель региона подчеркнул важность совместных усилий всех уровней власти для обеспечения динамичного развития республики и дальнейшего повышения качества жизни людей. От каждого из присутствующих зависит то, насколько качественно мы будем решать стоящие перед нами задачи, отметил Радий Хабиров.