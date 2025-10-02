В Уфе проходят курсы для мусульманских религиозных деятелей

Обучение проводится в рамках проекта духовной, социальной и допсихологической поддержки участников СВО и членов их семей «МОСТ». Такие курсы для хазратов нужны для того, чтобы в дальнейшем они могли быть в качестве народных психологов во время мероприятий.

Первый день занятий прошёл в Исламском колледже имени Марьям Султановой. Хазраты со всей республики и соседних регионов обсуждали меры поддержки и современные психологические подходы, адаптированные под исламский контекст. Клинические психологи провели лекции о работе с лицами с посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Также участники посетили республиканский филиал фонда «Защитники Отечества», где им рассказали о его деятельности и о проектах регионального отделения Ассамблеи народов России. Организовали визит в Республиканский психотерапевтический центр, чтобы духовные деятели могли на практике посмотреть, как бойцы СВО проходят реабилитацию.

По окончании курсов все слушатели получат сертификаты. Проект реализован при поддержке гранта Главы Башкортостана.

