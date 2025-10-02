Житель Башкирии избил палкой сожительницу

В полицию Салавата с заявлением обратилась 47-летняя местная жительница. Она сообщила, что сожитель угрожал ей убийством и причинил физический вред.
По данным следствия, вечером пара вместе употребляла спиртное, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры 65-летний мужчина, угрожая убийством, начал избивать женщину деревянной палкой. Он наносил удары по разным частям тела с такой силой, что палка сломалась. Это его не остановило. Мужчина взял на кухне нож и дважды ударил им потерпевшую по голове. На крики соседей агрессор не обращал на них внимания. Только увидев кровь, он вызвал «скорую помощь».
Судмедэкспертиза признала причиненный вред здоровью средней тяжести. Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Он признал вину. Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.