Житель Башкирии избил палкой сожительницу

По данным следствия, вечером пара вместе употребляла спиртное, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры 65-летний мужчина, угрожая убийством, начал избивать женщину деревянной палкой. Он наносил удары по разным частям тела с такой силой, что палка сломалась. Это его не остановило. Мужчина взял на кухне нож и дважды ударил им потерпевшую по голове. На крики соседей агрессор не обращал на них внимания. Только увидев кровь, он вызвал «скорую помощь».