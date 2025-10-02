Министр обороны РФ поздравил бойцов полка «Башкортостан» с освобождением Кировска в ДНР

Министр обороны РФ поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Кировск Донецкой народной республики. В ее составе сражается полк «Башкортостан». Именно благодаря умелым и решительным действиям наших земляков удалось оттеснить противника от очередного рубежа обороны. Вот уже более года командует полком позывной «Восход». В канун армейского профессионального праздника — Дня сухопутных войск — военный корреспондент БСТ побывал в мозговом центре подразделения и воочию убедился, как происходит управление боевыми действиями.

Непосредственно рядом с передовой, глубоко под землей, находится пункт управления полком. Все действия подразделений через объективы камер беспилотников выводятся на огромные экраны настенных мониторов. Здесь работают начальники служб полка, именно отсюда командует позывной «Восход». Офицер с богатым боевым опытом, более года назад принял командование мотострелковым полком «Башкортостан».

На передовой нет выходных, и работа идёт круглосуточно. Пункт управления не исключение. Все военные здесь вынуждены жить по такому графику. Командовать подразделением — это, прежде всего, ответственность за жизни бойцов на передовой и за успех их действий. позывной «Восход», командир мотострелкового полка «Башкортостан»

Мотострелковый полк «Башкортостан» — одно из самых боеспособных подразделений 67-й дивизии. Наши бойцы штурмовали Торское и Серебрянское лесничество, а недавно подняли российский флаг на куполе храма в центре Кировска.

Сейчас войска ведут наступательные действия на Красно-Лиманском направлении. Подразделения полка зачищают Кировск от остатков противника и уверенно движутся дальше. Шаг за шагом вычищая Донбасс от националистов. Боевой дух у мотострелков на высоком уровне, говорит командир.

Секрет успеха полка — это сплочённость коллектива. позывной «Восход», командир мотострелкового полка «Башкортостан»

Социальная поддержка военнослужащим и их семьям, гуманитарная помощь на передовой. Башкортостан всегда рядом с бойцами. Это дорого стоит, говорит командир. Особенно ценно внимание руководства региона и лично главы республики Радия Хабирова, с которым «Восход» на прямой связи.

Многие мои боевые товарищи из Башкортостана. Поэтому успел полюбить этот край отважных и благородных воинов. Когда наступит время, обязательно приеду в республику. позывной «Восход», командир мотострелкового полка «Башкортостан»

Я горд, что служу в полку «Башкортостан». Всем, кто собирается подписать контракт с Министерством обороны, наши двери и души открыты, признаётся командир.