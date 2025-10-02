Жительница Уфы застряла в мусоре в собственной квартире

В Управлении гражданской защиты Уфы рассказали о спасении местной жительницы, которая застряла в мусоре.

1 октября в службу спасения обратились жильцы многоквартирного дома. Они рассказали, что их 62-летняя соседка зовёт на помощь. Оказалось, женщина страдает синдромом Плюшкина и застряла в собственном мусоре. Дверь была завалена вещами, поэтому открыть её самостоятельно женщина не смогла.