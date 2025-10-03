В Башкирии прошла презентация книги поэтессы Зинфиры Зайдуллиной

В Шаранском районе состоялась презентация новой книги самобытной поэтессы Зинфиры Зайдуллиной «Стремлюсь к прекрасному». Ранее у нее вышел сборник произведений «Позднее творчество» и книга на башкирском языке «Узоры души».

Третье издание состоит из нескольких частей: о творчестве поэтессы, людях Шаранского района, родословной и односельчанах. В книге опубликованы стихи последних лет о красоте родного края, временах года, о детях.