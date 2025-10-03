В Башкирии прошла презентация книги поэтессы Зинфиры Зайдуллиной

В Шаранском районе состоялась презентация новой книги самобытной поэтессы Зинфиры Зайдуллиной «Стремлюсь к прекрасному». Ранее у нее вышел сборник произведений «Позднее творчество» и книга на башкирском языке «Узоры души».
Третье издание состоит из нескольких частей: о творчестве поэтессы, людях Шаранского района, родословной и односельчанах. В книге опубликованы стихи последних лет о красоте родного края, временах года, о детях.
В книге рассказывается об общественной деятельности Зинфиры Зайдуллиной – это благоустройство в родном селе родника «Сапар», строительство моста, который соединил две улицы, появлении у нее во дворе историко-краеведческого музея «Табыш». Она участвует в благотворительных мероприятиях в поддержку участников СВО, вырастила пятерых детей, 12 внуков, 13 правнуков.