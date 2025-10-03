ВК «Динамо-Урал» провел пресс-конференцию в преддверии нового сезона

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» завершает подготовку к новому сезону Суперлиги. Перед стартом чемпионата прошла пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов ответили генеральный директор Юрий Лисицкий, его заместитель Сергей Кирпичников, главный тренер Борис Колчин, а также капитан команды Роман Брагин.

Коллектив начал предсезонный сбор в середине июля. За этот срок удалось не только провести тренировки в Уфе, но и проверить свои силы в двух турнирах – Мемориале Платонова и Кубке Победы.

У нас есть время, чтобы убрать какие-то шероховатости, которые в предсезонной подготовке выявились. То есть мы их знаем, и впереди работа, чтобы подойти в готовности к чемпионату и дальше-дальше-дальше.

Тренировки продолжаются в четырехдневном цикле. Они включают в себя как общую физическую, так и игровую подготовку. Отдельно работают с молодыми игроками. В это межсезонье состав изменился примерно наполовину. Сейчас в нем два легионера: нидерландец Дик Коой и серб Петар Крсманович. После полученных повреждений восстанавливаются Роман Поталюк и Данил Мухаметзянов. Сезон для динамовцев стартует 19 октября в Ярославле. А 26 октября команда проведет первый домашний матч во Дворце борьбы. Вход на него будет бесплатным.