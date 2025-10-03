ВК «Динамо-Урал» провел пресс-конференцию в преддверии нового сезона

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» завершает подготовку к новому сезону Суперлиги. Перед стартом чемпионата прошла пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов ответили генеральный директор Юрий Лисицкий, его заместитель Сергей Кирпичников, главный тренер Борис Колчин, а также капитан команды Роман Брагин.

Коллектив начал предсезонный сбор в середине июля. За этот срок удалось не только провести тренировки в Уфе, но и проверить свои силы в двух турнирах – Мемориале Платонова и Кубке Победы.

У нас есть время, чтобы убрать какие-то шероховатости, которые в предсезонной подготовке выявились. То есть мы их знаем, и впереди работа, чтобы подойти в готовности к чемпионату и дальше-дальше-дальше.

Юрий Лисицкий, генеральный директор ВК «Динамо-Урал»

Тренировки продолжаются в четырехдневном цикле. Они включают в себя как общую физическую, так и игровую подготовку. Отдельно работают с молодыми игроками. В это межсезонье состав изменился примерно наполовину. Сейчас в нем два легионера: нидерландец Дик Коой и серб Петар Крсманович. После полученных повреждений восстанавливаются Роман Поталюк и Данил Мухаметзянов. Сезон для динамовцев стартует 19 октября в Ярославле. А 26 октября команда проведет первый домашний матч во Дворце борьбы. Вход на него будет бесплатным.

Сейчас чемпионат начинается позже из-за чемпионата мира. Поэтому все горят желанием. Конечно, интереснее играть, чем тренироваться. Как бы тяжело ни было летать, путешествовать, но все равно хочется играть. Так что ждем, особенно домашних игр ждем. Новый зал, много болельщиков.

Роман Брагин, капитан ВК «Динамо-Урал»
