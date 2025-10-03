В Башкирии сельхозпредприятие получило статус племенного хозяйства

Одно из ведущих предприятий северо-запада Башкортостана получило статус племенного хозяйства. Компания из Калтасинского района специализируется на растениеводстве и животноводстве. Продукция, в частности, молоко и сельхозкультуры, востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Сейчас аграрии завершают уборку яровой пшеницы. Большое внимание на предприятии уделяют решению жилищного вопроса сотрудников.

Пока одни механизаторы завершают уборку яровой пшеницы на полях, их коллеги вывозят со склада мешки с очищенным зерном, чтобы загрузить их в транспорт и отправить по месту назначения. Каждый занят своим делом. В том числе и на зерносушильном комплексе.

Очищаем пшеницу, горох, всё полностью. Работаем круглосуточно. Погода не позволяет и приходится работать сутками. Владимир Абдулганиев, оператор зерносушильного комплекса

На зерноток привозят с полей также ячмень и яровую вику, которая пользуется спросом в Иране и Польше. Всего же аграрии выращивают сельхозкультуры на площади 3,5 тыс. гектаров.

На комплексе в день сушат и очищают до 300 тонн зерна в сутки. В этом году влажность культур достигает более 20%. Если пшеницу не довести до нормального состояния, то в течение недели она может погибнуть.

Не сидят сложа руки и животноводы. В хозяйстве почти тысяча голов крупного рогатого скота голштинской породы. Суточный надой молока достигает девяти тонн. Молоко крайне востребовано в Уфе. Производство мяса тоже в приоритете. Поэтому на ферме заинтересованы в том, чтобы получать высокопродуктивное племенное потомство. Для этих целей и построили телятник.

На сельхозпредприятии заняты свыше 60 человек. Им помогают решать жилищный вопрос. На финишной прямой строительство двух жилых домов для сотрудников. К зданиям подведён газ, есть вода, электричество. Механизатор Станислав Изибаев вместе с супругой ждет переезда из съёмной квартиры.