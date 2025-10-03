В Башкирии выявлены уголовные дела по фактам злоупотреблений в Абзелиловском районе

Приоритетом работы КСП РБ является контроль за достижением целей региональных проектов и контроль за эффективным использованием бюджетных средств. Вот сейчас мы заслушали доклад, подготовленный нашим аудитором по результатам проверок в Абзелиловском районе. Мы видим, что результаты региональных проектов в этом районе не достигнуты. И мы теперь знаем, почему они не достигнуты. Выявленных нарушений бюджетного законодательства общая сумма составляет примерно 570 миллионов рублей. В том числе нецелевого использования средств порядка 45 миллионов рублей. По результатам проведенной проверки Контрольно-счетной палаты будет внесено представление главе района для устранения выявленных нарушений. Ну и, кроме того, уже в ходе проверки были подготовлены и направлены материалы по фактам, указывающим на совершение уголовно наказуемых деяний.

Елена Теняева, и. о. председателя Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан