В Башкирии выявлены уголовные дела по фактам злоупотреблений в Абзелиловском районе

Нарушений более чем на полмиллиарда рублей выявили аудиторы Контрольно-счетной палаты республики в ходе проверки законности и эффективности использования средств бюджета Башкортостана в Абзелиловском районе. Так, выявлены нарушения администрацией муниципалитета условий заключенных соглашений с региональными министерствами и ведомствами на общую сумму 128 миллионов, оплачены невыполненные строительные работы, а также работы с нарушениями строительных норм и исполнительной документации на сумму свыше 85 миллионов рублей.
Более 40 миллионов бюджетных средств было использовано не по целевому назначению. Проверка проводилась за период с 2022 года по 01 июля текущего. По отчету КСП РБ, в действиях бывшего главы администрации района усматриваются ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, недобросовестное отношение к службе, повлекшие причинение крупного ущерба бюджету района.
Приоритетом работы КСП РБ является контроль за достижением целей региональных проектов и контроль за эффективным использованием бюджетных средств. Вот сейчас мы заслушали доклад, подготовленный нашим аудитором по результатам проверок в Абзелиловском районе. Мы видим, что результаты региональных проектов в этом районе не достигнуты. И мы теперь знаем, почему они не достигнуты. Выявленных нарушений бюджетного законодательства общая сумма составляет примерно 570 миллионов рублей. В том числе нецелевого использования средств порядка 45 миллионов рублей. По результатам проведенной проверки Контрольно-счетной палаты будет внесено представление главе района для устранения выявленных нарушений. Ну и, кроме того, уже в ходе проверки были подготовлены и направлены материалы по фактам, указывающим на совершение уголовно наказуемых деяний.Елена Теняева, и. о. председателя Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан
Основные нарушения, которые были выявлены, касались нецелевого использования бюджетных средств, неправомерного использования дотаций из РБ на выравнивание бюджета в качестве субсидий предприятиям ЖКХ. Постановления подписывал бывший глава. Также обращаю внимание, что очень большое количество и объём нарушений были выявлены при ремонтно-строительных работах и поставках оборудования для общеобразовательных школ.Владимир Малков, аудитор Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан
В ходе аудиторской проверки ряд замечаний были устранены на месте. Однако на исправление остальных, более крупных нарушений законности и эффективности использования средств бюджета Башкортостана в Абзелиловском районе, потребуется гораздо больше времени. Причастные лица будут привлечены к ответственности, исправлять нарушения придётся новому главе муниципалитета.
Для меня, как для совсем недавно избранного главы администрации, данная проверка позволила выявить наиболее проблемные участки, где необходимо приложить серьёзные силы для исправления ситуации. Стали понятны моменты, на которые мне необходимо уделять самое пристальное внимание. Не снимаю с себя ответственности за допущенные нарушения, принимаю их как свои. И совместно с коллегами мы будем работать над их устранениями.Айрат Аминев, глава администрации Абзелиловского района