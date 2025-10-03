Школьники из Уфы вышли в финал Чемпионата России по гонкам дронов

Уфимские школьники вышли в финал Чемпионата России по гонкам дронов. Команда Республиканского инженерного лицея-интерната завоевала третье место на межрегиональных соревнованиях на Чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа.

Увлекаться беспилотниками Даян Галяув начал ещё до того, как в школе появился класс по основам управления дронами. Воспитанник Республиканского инженерного лицея-интерната участвует в различных состязаниях вместе с напарником Рамазаном Кашаповым. В Приволжском федеральном округе юноши стали третьими среди 45 спортсменов.

К соревнованиям мальчики готовились в Центре развития талантов «Аврора» в Межвузовском кампусе. На состязаниях Даян и Рамазан демонстрировали навыки управления дронами, включая сборку, настройку и программирование аппаратов. Соревновались как в личных, так и в командных турнирах на беспилотниках различных классов.

Занятия по основам управления дронами в лицее проводятся в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» по поручению Президента России. За два года в республике создано порядка 20 специализированных площадок. Таланты, выявленные среди школьников, будут развиваться в уфимском центре «Аврора».