В Башкирии лихач погубил себя и двух подростков

Поздно ночью на 3 км Елбулак-Матвеевка-Бижбуляк 24-летний водитель на «Ладе Приора» сбил лошадь, не справился с управлением и вылете в кювет. В аварии погиб сам автомобилист и два его пассажира – 17-летние парень и девушка.