В Башкирии лихач погубил себя и двух подростков

В Бижбулякском районе произошла страшная авария. Подробности инцидента рассказали в ГАИ.
Поздно ночью на 3 км Елбулак-Матвеевка-Бижбуляк 24-летний водитель на «Ладе Приора» сбил лошадь, не справился с управлением и вылете в кювет. В аварии погиб сам автомобилист и два его пассажира – 17-летние парень и девушка.
На место происшествия выезжал и.о. прокурора Бижбулякского района для координации действий правоохранительных органов. Прокуратура выясняет причины и обстоятельства случившегося, оценит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Фото: ГАИ РБ.