КСП Башкирии выявила нарушения использования бюджета в Абзелиловском районе

Обнаружены факты нарушений в части обеспечения жильем детей-сирот. За последние три года району на эти цели было выделено свыше 127 млн рублей. В муниципалитете сложился круг предпринимателей-застройщиков, специализирующийся на реализации жилых помещений для детей-сирот по определенной схеме. Они покупали землю по льготной цене, делили её на небольшие участки и продавали обратно муниципалитету по рыночным ценам, становясь единственными участниками тендеров на покупку жилья. Такая схема действовала в районе все три года.