В Башкирии силачи установили мировой рекорд, протащив ракетный комплекс

Мировой рекорд побит. Сегодня в Стерлитамаке башкирским силачам покорился легендарный «Тополь-М». Команда из четырех силачей на глазах у местной публики протащила несколько метров военную технику. О том, как прошел спортивный праздник во втором по величине городе республики, – в нашем репортаже.
Разминка перед кульминацией сегодняшнего спортивного праздника. Команда башкирских силачей готовится покорить мировой рекорд. До этого еще никто не пытался сдвинуть с места ракетный комплекс «Тополь-М».
Денис Вагапов, Айдар Байчурин, Раиль Бикмаев и Руслан Садыков. Имена тех, кто вызвался установить мировой рекорд по буксировке ракетного комплекса. И вот начинается самый волнительный момент для публики, а для спортсменов он самый тяжелый.
Есть отрыв. Легендарный «Тополь-М» сдвинут с места. Эта военная машина была произведена ещё в 1986 году в Белоруссии. 27-метровый ракетный комплекс на базе шасси МАЗ-7917 уже давно не на боевом дежурстве, используется как учебная техника. Постоянный участник военных парадов.
Башкирским батырам до этого покорялась и более тяжелая техника. Но эта машина военная. И сложность даже не в её весе – это 44 тонны, а в многоосности.
Не просто сдвинуть, а протащить еще 8 метров. Мировой рекорд установлен. Но башкирским силачам пришлось нелегко. Помогла слаженная работа, говорит о своей команде Эльбрус Нигматуллин. Многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» сам неоднократно ставил мировые рекорды. Теперь он руководит действиями башкирских атлетов.
Не только наглядная демонстрация экстремальных человеческих возможностей. Для жителей и гостей города организовали настоящий спортивный праздник. Борьба, армрестлинг, выступление силовых жонглеров дополнили главное шоу – мировой рекорд силачей Башкортостана.