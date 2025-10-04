В Башкирии силачи установили мировой рекорд, протащив ракетный комплекс

Мировой рекорд побит. Сегодня в Стерлитамаке башкирским силачам покорился легендарный «Тополь-М». Команда из четырех силачей на глазах у местной публики протащила несколько метров военную технику. О том, как прошел спортивный праздник во втором по величине городе республики, – в нашем репортаже.

Разминка перед кульминацией сегодняшнего спортивного праздника. Команда башкирских силачей готовится покорить мировой рекорд. До этого еще никто не пытался сдвинуть с места ракетный комплекс «Тополь-М».

Денис Вагапов, Айдар Байчурин, Раиль Бикмаев и Руслан Садыков. Имена тех, кто вызвался установить мировой рекорд по буксировке ракетного комплекса. И вот начинается самый волнительный момент для публики, а для спортсменов он самый тяжелый.

Есть отрыв. Легендарный «Тополь-М» сдвинут с места. Эта военная машина была произведена ещё в 1986 году в Белоруссии. 27-метровый ракетный комплекс на базе шасси МАЗ-7917 уже давно не на боевом дежурстве, используется как учебная техника. Постоянный участник военных парадов.

Башкирским батырам до этого покорялась и более тяжелая техника. Но эта машина военная. И сложность даже не в её весе – это 44 тонны, а в многоосности.

Не просто сдвинуть, а протащить еще 8 метров. Мировой рекорд установлен. Но башкирским силачам пришлось нелегко. Помогла слаженная работа, говорит о своей команде Эльбрус Нигматуллин. Многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» сам неоднократно ставил мировые рекорды. Теперь он руководит действиями башкирских атлетов.