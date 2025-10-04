В Уфе жители своими силами благоустроили улицу

В Уфе жители Кузнецовского затона своими усилиями благоустроили улицу. Там, где раньше были ямы и мусор, теперь посажены деревья и течет чистая вода.

Тимур с соседями саженец за саженцем создают небольшую аллею. Это лишь малая часть того, что они сделали самостоятельно на своей улице. В том году жители собрали более полутора миллионов рублей на благоустройство. Уже сегодня здесь новый асфальт.

В будущем жители улицы Геологов планируют установить бордюры и провести новое освещение. Администрация Кировского района поддерживает местную инициативу. Выделяют грейдер и погрузчик, помогают с вывозом мусора.

Жители не могли оставить без внимания и озеро Лопуховое. Они самостоятельно расширили дорогу, укрепили берега и очистили его от веток и мусора. Теперь озеро – одно из самых популярных мест для отдыха. Здесь ловят рыбу, а летом спасаются от жары.