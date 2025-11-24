Жители Баймакского района благоустроили кладбище в рамках ППМИ

С уважением к предкам. Жители Баймакского района в рамках программы поддержки местных инициатив благоустроили территорию мусульманского кладбища. Данный объект – единственное напоминание о некогда существовавшей деревне Идельбай. Этого населенного пункта уже не существует, но здесь покоятся люди, стоявшие у истоков строительства Баймака.

Долгое время кладбище оставалось в неприглядном состоянии, однако жители микрорайона Какраул – потомки идельбаевцев – и неравнодушные активисты решили изменить ситуацию. Они приняли участие в ППМИ, чтобы вернуть этому месту достойный, ухоженный вид. Помимо основной цели – обновить покосившийся забор и установить новое бетонное ограждение – были выполнены и другие, не менее значимые работы.

Жители микрорайона Какраул, как и многие неравнодушные баймакцы, бережно относятся к своей истории. Реализуя проект, они ещё раз подчеркнули: место, где захоронены их предки, должно быть сохранено и благоустроено. Это не только дань уважения прошлому, но и важный шаг в сохранении исторической памяти для будущих поколений. Каких-либо сложностей при реализации не возникло – все работы велись в плановом порядке и строго по графику.