В Уфе мотоциклист насмерть сбил пенсионера

Накануне вечером в Уфе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Подробности рассказали в Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла «Сузуки», следуя по проспекту Октября в направлении улицы имени города Галле, сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. От удара мотоцикл отбросило на автобус «ПАЗ».

К сожалению, пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Мотоциклист был госпитализирован.

В момент аварии в автобусе находились 18 пассажиров. Никто из них не пострадал.