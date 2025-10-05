В Уфе мотоциклист насмерть сбил пенсионера

Накануне вечером в Уфе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Подробности рассказали в Госавтоинспекции республики.
По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла «Сузуки», следуя по проспекту Октября в направлении улицы имени города Галле, сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. От удара мотоцикл отбросило на автобус «ПАЗ».
К сожалению, пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Мотоциклист был госпитализирован.
В момент аварии в автобусе находились 18 пассажиров. Никто из них не пострадал.
