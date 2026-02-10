Тягач сбил опору после столкновения с легковушкой в Уфе

Вчера, 9 февраля, в Октябрьском районе Уфы произошло ДТП с участием тягача и легкового автомобиля. Авария случилась около 10:00 на 1476 км автодороги «Самара – Уфа – Челябинск».

По данным ГАИ, 46-летний водитель седельного тягача «МАН» с полуприцепом допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 45-летнего водителя, который двигался слева в попутном направлении. После удара тягач вынесло на левую сторону дороги, где он совершил наезд на металлическое ограждение и сбил электроопору.