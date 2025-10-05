В Башкирии спасатели помогли застрявшим в лесу туристам

В Белорецком районе в лесу застряли туристы, катавшиеся на квадроцикле. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, четыре человека столкнулись с трудностями во время поездки.

К счастью, группе удалось самостоятельно добраться до базы отдыха. Никто не пострадал.

Спасатели в очередной раз напомнили об основах безопасности при использовании квадроциклов:

— перед выездом обязательно вооружитесь защитной экипировкой: шлемом, мотоботами или высокими ботинками, защитным костюмом;

— проверьте технику заранее: уровень масла и топлива, работу тормозов и освещения, особенно если планируете кататься в темное время суток;

— начинайте движение с невысокой скорости, держите обе руки на руле и не берите пассажиров, если ваш квадроцикл не предназначен для этого;

— будьте осторожны на крутых склонах и старайтесь избегать опасных участков;

— в случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.