В Башкирии спасатели помогли застрявшим в лесу туристам

В Белорецком районе в лесу застряли туристы, катавшиеся на квадроцикле. Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, четыре человека столкнулись с трудностями во время поездки.
К счастью, группе удалось самостоятельно добраться до базы отдыха. Никто не пострадал.
Спасатели в очередной раз напомнили об основах безопасности при использовании квадроциклов:
— перед выездом обязательно вооружитесь защитной экипировкой: шлемом, мотоботами или высокими ботинками, защитным костюмом;
— проверьте технику заранее: уровень масла и топлива, работу тормозов и освещения, особенно если планируете кататься в темное время суток;
— начинайте движение с невысокой скорости, держите обе руки на руле и не берите пассажиров, если ваш квадроцикл не предназначен для этого;
— будьте осторожны на крутых склонах и старайтесь избегать опасных участков;
— в случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.