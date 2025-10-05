В Башкирии МФО начнут выдавать ипотечные кредиты

Жителям России смогут выдавать ипотечные займы микрофинансовые организации, которые полностью принадлежат регионам. Кредитование будет осуществляться по государственной программе. Кроме того, в стране обсуждают вопрос повышения ставки по семейной ипотеке с шести до двенадцати процентов тем, кто воспитывает одного ребёнка. Параллельно банки возобновили прием заявок на сельскую ипотеку. Что прогнозируют эксперты и как они оценивают ситуацию на рынке недвижимости – подробнее далее.

Закрыв первую ипотеку за квартиру под 25 процентов годовых, Булат и Камилла Магдановы оформили уже вторую — семейную. Однокомнатную студию в Демском районе Уфы приобрели для своего сына Карима. Пока есть возможности, ими нужно пользоваться, уверены родители.

За счёт того, что государство даёт семейные ипотеки, мы решили взять квартиру по цене машины, чем машину по цене квартиры. Булат Магданов

Тем более условия на рынке недвижимости могут поменяться. Сейчас в федеральном Минфине обсуждают вопрос повышения ставки по семейной ипотеке для тех, кто воспитывает одного ребёнка, с шести до 12 процентов. А вот для лиц, у которых на попечении двое несовершеннолетних, оставить на прежнем уровне, для многодетных и вовсе сделать от двух до четырёх процентов. Инициативу уже раскритиковали депутаты Госдумы. Эксперты прогнозируют рост цен на квартиры.

На мой взгляд, при ограниченном количестве новостроек эта инициатива может привести к резкому росту цен на новостройки. Юлия Сабирова, эксперт рынка недвижимости, финансовый советник

В текущей ситуации граждане всё ещё массово покупают недвижимость. Большинство сделок производятся наличными средствами. У кого-то свои сбережения, кто-то с помощью потребительского кредита приобретает квадратные метры или ипотечные займы. Причем молодые семьи охотнее выбирают недвижимость на первичном рынке, нежели на вторичном.

Причем дороже в полтора раза, если вторичный рынок может как-то отрегулироваться в процессе экспозиции, то рынок новостроек он в основном живет на акциях, то есть устраиваются акции - квартиры недели, там такая-то скидка. С теми ценами, которые сейчас есть и с шестью процента не всегда легко взять и платить кредит. Я думаю возможно и не повысят эту ставку, а будут ждать пока ставка центробанка постепенно снизится. Елена Андреева, генеральный директор федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт»

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы льготные программы по выдаче ипотечных займов будут только сокращаться. Параллельно у банков ужесточились и требования к заёмщикам. Они внимательно проверяют уровень доходов и кредитную историю клиентов.

Что же делать заёмщику? Первое — первоначальный взнос нужно накопить. Например, в Башкирии, в отличие от других субъектов, есть замечательная программа «Жилстройсбережения» и, соответственно, у него есть возможность накапливать. Региональный бюджет помогает копить заёмщику, кроме того, нужно заранее позаботиться об официальном доходе — сегодня серые справки не принимаются, и ситуация будет ужесточаться. Камила Фазлыева, директор национального агентства развития рынка недвижимости

Одним из шансов станет и то, что с 22 октября жители России смогут оформлять ипотеку в микрофинансовых организациях, которые принадлежат регионам. Контролировать процесс будет Центробанк. На сайте регулятора можно будет ознакомиться с деятельностью компании.

Это дополнительный инструмент, это расширение возможностей для граждан. В республике у нас сейчас шесть действующих региональных программ. Это и айти-ипотека, и дополнительные меры по семейной ипотеке. Этой спецификой хорошо владеют и местные компании, которые четко знают рынок, знают застройщиков, знают ситуацию, знают финансовое состояние граждан. Дмитрий Рудзит, исполнительный директор ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан

Правда процентная ставка там может быть куда выше, чем в банках, говорят эксперты.

Но это уже будет не преступные 400-500% годовых, кроме того, это будет инструмент именно финансовой поддержки для населения, а никак не цель забрать у человека недвижимость, чем, собственно, недобросовестные микрофинансовые организации отличались ещё 10 лет назад. Не все смогут взять кредиты в банках, соответственно, я полагаю, такие МКК будут иметь своих клиентов. Камила Фазлыева, директор национального агентства развития рынка недвижимости

После почти годового перерыва в стране возобновили программу выдачи сельской ипотеки, но уже по новым условиям. Льготный жилищный кредит стал более адресным, и его могут одобрить в банке только работникам агропромышленного комплекса, социальной сферы, фермерам и участникам специальной военной операции. Средства можно направить на покупку готовой или строящейся квартиры в доме не выше пятиэтажного в опорном населенном пункте. А также на возведение частного дома, в том числе приобретение готового или покупку земельного участка под ИЖС в сельской местности.