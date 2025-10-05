В Башкирии МФО начнут выдавать ипотечные кредиты

Жителям России смогут выдавать ипотечные займы микрофинансовые организации, которые полностью принадлежат регионам. Кредитование будет осуществляться по государственной программе. Кроме того, в стране обсуждают вопрос повышения ставки по семейной ипотеке с шести до двенадцати процентов тем, кто воспитывает одного ребёнка. Параллельно банки возобновили прием заявок на сельскую ипотеку. Что прогнозируют эксперты и как они оценивают ситуацию на рынке недвижимости – подробнее далее.
Закрыв первую ипотеку за квартиру под 25 процентов годовых, Булат и Камилла Магдановы оформили уже вторую — семейную. Однокомнатную студию в Демском районе Уфы приобрели для своего сына Карима. Пока есть возможности, ими нужно пользоваться, уверены родители.
Тем более условия на рынке недвижимости могут поменяться. Сейчас в федеральном Минфине обсуждают вопрос повышения ставки по семейной ипотеке для тех, кто воспитывает одного ребёнка, с шести до 12 процентов. А вот для лиц, у которых на попечении двое несовершеннолетних, оставить на прежнем уровне, для многодетных и вовсе сделать от двух до четырёх процентов. Инициативу уже раскритиковали депутаты Госдумы. Эксперты прогнозируют рост цен на квартиры.
В текущей ситуации граждане всё ещё массово покупают недвижимость. Большинство сделок производятся наличными средствами. У кого-то свои сбережения, кто-то с помощью потребительского кредита приобретает квадратные метры или ипотечные займы. Причем молодые семьи охотнее выбирают недвижимость на первичном рынке, нежели на вторичном.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы льготные программы по выдаче ипотечных займов будут только сокращаться. Параллельно у банков ужесточились и требования к заёмщикам. Они внимательно проверяют уровень доходов и кредитную историю клиентов.
Одним из шансов станет и то, что с 22 октября жители России смогут оформлять ипотеку в микрофинансовых организациях, которые принадлежат регионам. Контролировать процесс будет Центробанк. На сайте регулятора можно будет ознакомиться с деятельностью компании.
Правда процентная ставка там может быть куда выше, чем в банках, говорят эксперты.
После почти годового перерыва в стране возобновили программу выдачи сельской ипотеки, но уже по новым условиям. Льготный жилищный кредит стал более адресным, и его могут одобрить в банке только работникам агропромышленного комплекса, социальной сферы, фермерам и участникам специальной военной операции. Средства можно направить на покупку готовой или строящейся квартиры в доме не выше пятиэтажного в опорном населенном пункте. А также на возведение частного дома, в том числе приобретение готового или покупку земельного участка под ИЖС в сельской местности.
Эксперты положительно восприняли решение о возврате госпрограммы. Ведь Башкортостан является лидером по выдаче такого вида займов. Но пока люди охотнее покупают жильё в городе, нежели за его пределами. Риэлторы и аналитики уверены, льготное кредитование даст новый импульс в развитии сельских территорий.