Жители Башкирии могут вызвать помощь через приложение «112»

В Башкортостане набирает популярность бесплатное мобильное приложение «112». Через него можно вызвать скорую медицинскую помощь, полицию, МЧС и другие экстренные службы буквально в одно касание. Также через приложение на телефон приходят оповещения об опасных погодных условиях, а с недавнего времени еще и о введении и отмене режима беспилотной опасности.

Вызов полиции, скорой, пожарных, газовой службы, а также ДТП и коммунальные аварии – самые частые звонки по номеру 112. В день – до семи тысяч. А с недавнего времени обратиться за экстренной помощью в республике можно не только по телефону, но и в приложении.

Мобильное приложение «112» запустили в 2023 году. На сегодня его скачали уже более 6,5 тыс. человек. Пока, как говорят сами разработчики, пользователей не там много. Но с каждым днем их становится все больше.

Через приложение можно как позвонить, так и отправить сообщение. А потому особенно популярным оно стало среди граждан с нарушениями речи и слуха. При установке необходимо ввести номер телефона, а также личные и медицинские данные, например, хронические заболевания или наличие аллергии на какой-то продукт или препарат. Такое уточнение в случае ЧП поможет операторам и сотрудникам экстренных служб.

Статус обращения можно отслеживать и видеть, на каком этапе обработки находится вызов. Преимущество приложения также в том, что при обращении система автоматически определяет и передает диспетчеру координаты. К примеру, такая функция очень полезна, если человек заблудился. Кроме того, к сообщению можно прикрепить фото или видео.