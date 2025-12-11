Жительницу Башкирии осудили за разбой в МФО со страйкбольной гранатой

Жительницу Благоварского района осудили на 4 года колонии общего режима за разбойные нападения на офисы микрофинансовых организаций в Уфе. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов республики, женщина действовала под влиянием телефонного мошенника.

По данным следствия, в мае текущего года подсудимой позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он убедил, что ей необходимо принять участие в спецоперации по предотвращению перечисления денег за границу. Под его руководством женщина приобрела страйкбольную гранату и совершила нападения.

Сначала она пришла в офис одной МФО, где, угрожая муляжом гранаты, открыто похитила 24 500 рублей. Затем аналогичным образом в другом офисе она забрала 167 рублей. За участие в преступлениях женщина должна была получить денежное вознаграждение от организаторов, личность которых не установлена.

Уголовное дело в отношении ее предполагаемого сообщника выделено в отдельное производство.