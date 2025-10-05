Важный шаг для России: геопарк «Торатау» вошел в глобальную сеть ЮНЕСКО

Включение геопарка «Торатау» в Глобальную сеть ЮНЕСКО стало большим вкладом во внешнюю политику России. Как отметил Радий Хабиров, учёные выполнили сложную задачу. Важно, что эта системная работа будет продолжена. Как отмечают эксперты, благодаря активной внешней политике Башкортостан становится всё заметнее на международной карте.
Настоящий музей под открытым небом. Горы, пещеры, водопады, ущелья, 15 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики, 8 из них — краснокнижники России. Геопарк «Торатау», который в начале сентября стал частью всемирной сети ЮНЕСКО, занимает более 4 тыс. квадратных километров и является уникальным природным достоянием Башкортостана.
Заявка на вступление во всемирную сеть была направлена еще в 2021-м году, в 2022-м в геопарк с оценочной миссией прибыли специалисты из Ирландии и Испании. Они дали рекомендации, которые нужно было выполнить. И, впрочем, эксперты отмечают, что такое решение было ожидаемо на фоне антироссийских санкций. С неким волнением ехала наша делегация с отчетом на 150 страниц в Чили в этот раз, где было принято важное решение для всей страны.
Геопарк «Торатау» был создан в декабре 2018 года. И подготовка к обретению международного статуса, можно сказать, началась еще с тех времен. Сотрудники неоднократно обучались, в том числе за границей. Развивали экологический туризм — для восхождения на вершину шихана построили эколестницу, открыли дом-музей климата Евразийского научно-образовательного центра. А в этом году в Уфимском университете науки и технологий появилась кафедра ЮНЕСКО «Геопарки и территории устойчивого развития», где уже начали подготовку специалистов международного уровня.
Недавно в список Всемирного наследия включили также знаменитые наскальные рисунки пещеры «Шульган-Таш». Если говорить о геопарках, то частью ЮНЕСКО является Торатау, а еще с 20-го года — Янгантау. И это повод гордиться. Ведь из 251 геопарка по всему миру, имеющих этот международный статус, российских в этом списке — два, и оба расположены в Башкортостане. Кроме того, наши ученые предлагают пополнить список ЮНЕСКО Шиханами. Ожидается, что голосование состоится летом следующего года на очередном заседании, которое пройдет в Италии.