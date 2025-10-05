Важный шаг для России: геопарк «Торатау» вошел в глобальную сеть ЮНЕСКО

Включение геопарка «Торатау» в Глобальную сеть ЮНЕСКО стало большим вкладом во внешнюю политику России. Как отметил Радий Хабиров, учёные выполнили сложную задачу. Важно, что эта системная работа будет продолжена. Как отмечают эксперты, благодаря активной внешней политике Башкортостан становится всё заметнее на международной карте.

Настоящий музей под открытым небом. Горы, пещеры, водопады, ущелья, 15 видов растений, занесенных в Красную книгу Республики, 8 из них — краснокнижники России. Геопарк «Торатау», который в начале сентября стал частью всемирной сети ЮНЕСКО, занимает более 4 тыс. квадратных километров и является уникальным природным достоянием Башкортостана.

Несмотря на попытки оградить нас, тем не менее там, где речь касается гуманитарного сотрудничества, мы взаимодействуем. Взаимодействуем так, что единогласно принимают решения в поддержку наших предложений. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Заявка на вступление во всемирную сеть была направлена еще в 2021-м году, в 2022-м в геопарк с оценочной миссией прибыли специалисты из Ирландии и Испании. Они дали рекомендации, которые нужно было выполнить. И, впрочем, эксперты отмечают, что такое решение было ожидаемо на фоне антироссийских санкций. С неким волнением ехала наша делегация с отчетом на 150 страниц в Чили в этот раз, где было принято важное решение для всей страны.

Мы летели в Чили и думали, нам придется сейчас обороняться. Но оказалось, что ЮНЕСКО — это не политизированная организация. И стараются они прийти к миру через вот такие гуманитарные миссии. Загир Хадимуллин, генеральный директор геопарка «Торатау»

Включение уже второго парка республики в сеть ЮНЕСКО, придание ему статуса международного — это тысячное подтверждение нарратива о том, что Россия открыта к сотрудничеству. Всегда взаимодействует с интересантами, странами. Если брать внешнеэкономический срез, здесь всё понятно. Статус позволит привлекать туристов, позволит рекламировать парки по всему миру. Алексей Чекрыжев, эксперт центра геополитических исследований «Берлек-Единство»

Башкортостан отличается тем, что здесь популярен природный и экологический туризм, потрясающая природа, и в этой связи создание здесь геопарков и признание на международном уровне — это тот инвестиционный путь, который позволяет привлекать и федеральные финансы, и включаться в проекты, которые потом будут способствовать сохранению природного фонда и создавать комфортную инфраструктуру для отдыхающих. Арсен Шаяхметов, политолог

Геопарк «Торатау» был создан в декабре 2018 года. И подготовка к обретению международного статуса, можно сказать, началась еще с тех времен. Сотрудники неоднократно обучались, в том числе за границей. Развивали экологический туризм — для восхождения на вершину шихана построили эколестницу, открыли дом-музей климата Евразийского научно-образовательного центра. А в этом году в Уфимском университете науки и технологий появилась кафедра ЮНЕСКО «Геопарки и территории устойчивого развития», где уже начали подготовку специалистов международного уровня.

Республика — это регион, в котором уже сейчас есть центр компетенций. Мы можем научить и другие регионы России, и другие страны проектировать территории устойчивого развития, территории неиндустриального типа развития, с тем чтобы они в устойчивом ключе развивались. Рената Лукманова, исполнительный директор комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО