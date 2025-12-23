Глава Башкирии принял участие в общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО

Радий Хабиров принял участие в общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова. В ходе заседания были подведены итоги работы комитета за 2025 год и определены задачи. Сергей Лавров отметил успехи Башкортостана в сотрудничестве с ЮНЕСКО. Радий Хабиров подчеркнул, что в республике создана уникальная экосистема, объединяющая природные, культурные, научные, образовательные объекты и инициативы.

Высокой оценки совета по глобальным геопаркам удостоилась российская заявка на создание второго в России геопарка «Торатау», Республика Башкортостан. Номинация рекомендована для утверждения исполсоветом ЮНЕСКО, который состоится весной следующего года.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России
Фото №1 - Глава Башкирии принял участие в общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО

Также в рамках общего собрания Правительство Башкортостана и Всероссийский научно-исследовательский геологический институт заключили соглашение о сотрудничестве, закрепив за республикой статус лидера и методологического центра в России по созданию и развитию геопарков. Опыт башкирских «Янган-Тау» и «Торатау» станет эталоном для других регионов.

Институт Карпинского – это ведущее научное геологическое учреждение с огромной историей. И это наш ключевой партнёр по работе с геопарками. Что даёт нам это соглашение? Мы планируем создать Национальную сеть геопарков. В России их пока два, и оба – у нас в Башкортостане. Поэтому мы здесь будем ведущей структурой, и к нам будут подтягиваться другие. Мы готовы обмениваться опытом, и уверены, что благодаря этой работе, в нашей стране появятся новые геопарки.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
Акции БСТ