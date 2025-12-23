Глава Башкирии принял участие в общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО

Институт Карпинского – это ведущее научное геологическое учреждение с огромной историей. И это наш ключевой партнёр по работе с геопарками. Что даёт нам это соглашение? Мы планируем создать Национальную сеть геопарков. В России их пока два, и оба – у нас в Башкортостане. Поэтому мы здесь будем ведущей структурой, и к нам будут подтягиваться другие. Мы готовы обмениваться опытом, и уверены, что благодаря этой работе, в нашей стране появятся новые геопарки.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан