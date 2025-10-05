Проекты башкирских телеканалов вышли в финал ТЭФИ-Регион 2025

Телеканалы БСТ и «Тамыр» в шаге от победы: проекты «Мегасело» и «Экологично» вышли в финал ТЭФИ-Регион 2025. Церемония награждения полуфиналистов состоялась в Калининградской области в городе Светлогорске, где были названы лучшие региональные телепроекты страны.

«Мегасело» уверенно прошло в финал в номинации «Просветительская программа». Передача, посвященная уникальным уголкам и традициям родной земли, уже завоевала сердца зрителей своим глубоким погружением в культуру и быт, рассказывая о жизни в малых населенных пунктах, их истории и людях, которые сохраняют наследие. Проект реализовали на грант главы республики. В качестве телеведущей выступила корреспондент новостей Анастасия Ильчибаева.

Не менее яркую победу одержала программа «Экологично» телеканала «Тамыр», которая пробилась в финал в номинации «Программа для детей». Проект в увлекательной и доступной форме знакомит юных зрителей с основами экологического мышления, важностью бережного отношения к природе и простыми шагами, которые каждый может предпринять для сохранения окружающей среды.

Яркие образы, интересные факты и интерактивные элементы делают «Экологично» не только познавательным, но и по-настоящему захватывающим зрелищем для подрастающего поколения. Для получения приглашения на финал на сцену вышла главный режиссер телеканала Аделя Сунаргулова, которой, впрочем, не привыкать к таким победам. Ведь проекты телеканала «Тамыр» едва ли не каждый год становятся победителями престижного конкурса.