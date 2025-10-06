«Между нами»: как Радий Хабиров преодолевает трудности и ведет регион вперед

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

Особое внимание уделяется недавней встрече с Радием Хабировым, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы развития региона, его лидерства и преодоления существующих трудностей. В данном материале автор делится своими профессиональными и личными впечатлениями, а также размышлениями о роли руководителя в условиях современных вызовов.