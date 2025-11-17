«Между нами»: Прямая линия с Главой Башкирии

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. Безусловно, главное политическое событие недели и не только этой недели – Прямая линия с Радием Хабировым. Десятки вопросов и ответов в прямом эфире, 8,5 тыс. обращений, тонны смыслов и мегаватты эмоций.

Прямая линия – это своего рода итоги года, как кардиограмма нашей общей жизни, если медицинским языком. Сразу видно, где пульс нормальный, а где сбоит, где болит, тахикардия, аритмия. Диапазон вопросов – самый широкий: от глобальных до локальных. Жителей интересовало всё: от темы СВО, мегапроектов и социально-экономического развития до коммунальных платёжек, сельской дороги и освещения в подъезде. Обо всем подробнее – в нашем видео.