В Башкирии улучшилось качество оказания медпомощи на селе

С 2019 по 2024 годы по нацпроекту «Здравоохранение» мы установили 608 модульных конструкций. В планах на 2025-й, уже в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», – еще 134, из них более 120 установлены. Старые, аварийные, часто бревенчатые здания с печным отоплением, без элементарных удобств уходят в прошлое. Некоторые из них были не прошлого, а позапрошлого века. Им на смену приходят комфортные, современные, хорошо оснащенные пункты.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан