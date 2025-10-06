В Башкирии улучшилось качество оказания медпомощи на селе

В Башкирии наблюдается улучшение качества медицинских услуг в сельской местности. Радий Хабиров поблагодарил фельдшеров за их труд и объявил о продолжении строительства ФАПов.

Республика занимает лидирующие позиции в стране по количеству фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в Башкирии функционирует 2071 сельское модульное медучреждение.

Сегодня в республике были открыты восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов в нескольких районах, включая Иглинский, Кушнаренковский, Нуримановский, Чекмагушевский, Салаватский, Аскинский, Гафурийский и Калтасинский районы.

Глава республики подчеркнул на оперативном совещании правительству важность медицины в сельской местности и призвал к внимательному отношению к фельдшерам, работающим в этих условиях.

С 2019 по 2024 годы по нацпроекту «Здравоохранение» мы установили 608 модульных конструкций. В планах на 2025-й, уже в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», – еще 134, из них более 120 установлены. Старые, аварийные, часто бревенчатые здания с печным отоплением, без элементарных удобств уходят в прошлое. Некоторые из них были не прошлого, а позапрошлого века. Им на смену приходят комфортные, современные, хорошо оснащенные пункты.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Он также напомнил, что с 2023 года в республике реализуется проект «Цифровой ФАП». Благодаря этому фельдшеры могут дистанционно передавать данные ЭКГ специалистам в Уфу, выписывать электронные рецепты на льготные лекарства, открывать и закрывать больничный, организовывать телемедицинские консультации.

Важно, что новые ФАПы не стоят закрытыми. Нам практически удалось решить вопрос с фельдшерами на селе – укомплектованность кадрами сегодня составляет почти 99 %. По сути, это люди, которые находятся на переднем крае борьбы за здоровье наших жителей. Низкий поклон каждому за нелегкий труд. Всем жителям республики желаю здоровья!

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

