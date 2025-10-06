В Башкирии улучшилось качество оказания медпомощи на селе

В Башкирии наблюдается улучшение качества медицинских услуг в сельской местности. Радий Хабиров поблагодарил фельдшеров за их труд и объявил о продолжении строительства ФАПов.
Республика занимает лидирующие позиции в стране по количеству фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в Башкирии функционирует 2071 сельское модульное медучреждение.
Сегодня в республике были открыты восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов в нескольких районах, включая Иглинский, Кушнаренковский, Нуримановский, Чекмагушевский, Салаватский, Аскинский, Гафурийский и Калтасинский районы.
Глава республики подчеркнул на оперативном совещании правительству важность медицины в сельской местности и призвал к внимательному отношению к фельдшерам, работающим в этих условиях.
Он также напомнил, что с 2023 года в республике реализуется проект «Цифровой ФАП». Благодаря этому фельдшеры могут дистанционно передавать данные ЭКГ специалистам в Уфу, выписывать электронные рецепты на льготные лекарства, открывать и закрывать больничный, организовывать телемедицинские консультации.
Фото: Радий Хабиров, Vk