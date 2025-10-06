В Башкирии экс-бухгалтер полиции обвиняется в хищении 22,7 млн рублей

По данным следствия, обвиняемая подделывала платежные реестры. В документах содержались заведомо ложные сведения о перевода денег на ее личные счета, а также на счета знакомых и родственников, к которым у нее был доступ. В результате махинаций было похищено в общей сложности более 22,7 млн рублей, которые она использовала для личных нужд.