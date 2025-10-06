В Башкирии экс-бухгалтер полиции обвиняется в хищении 22,7 млн рублей

В Салаватском районе бывший главный бухгалтер территориального подразделения МВД предстанет перед судом по статьям «присвоение» и» неправомерный оборот средств платежей».
По данным следствия, обвиняемая подделывала платежные реестры. В документах содержались заведомо ложные сведения о перевода денег на ее личные счета, а также на счета знакомых и родственников, к которым у нее был доступ. В результате махинаций было похищено в общей сложности более 22,7 млн рублей, которые она использовала для личных нужд.
Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками службы безопасности МВД по РБ. После этого, по ходатайству прокуратуры, женщина была уволена из органов внутренних дел за утрату доверия.
На данный момент уголовное дело передано в Салаватский межрайонный суд для рассмотрения по существу.