В Башкирии открыли сразу 8 ФАПов

В Башкортостане одновременно открыли сразу 8 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Модульные комплексы появились в населенных пунктах Иглинского, Кушнаренковского, Нуримановского, Чекмагушевского, Салаватского, Аскинского, Гафурийского и Калтасинского районов.

Торжественная церемония прошла в рамках оперативного совещания в правительстве. Старт работе медучреждениям дал глава республики. Радий Хабиров отметил, что Башкортостан остается лидером в стране по количеству ФАПов – в республике их свыше 2 тысяч.

С учетом того, что в регионе большой процент сельских жителей, обеспечение их доступной медициной – важнейшая задача, отметил руководитель региона. Важно, что властям практически удалось решить вопрос с фельдшерами на селе – укомплектованность кадрами сегодня составляет почти 99%.

Мы искренне радуемся за вас и, конечно, хорошо понимаем значение новых ФАПов для доступности сельской медицины. Самое главное – спасибо нашим фельдшерам за их труд. Именно они первыми приходят на помощь нашим жителям. В республике мы обновили каждый третий фельдшерско-акушерский пункт. Старые, аварийные, часто бревенчатые здания с печным отоплением, без элементарных удобств уходят в прошлое. Им на смену приходят комфортные, современные, хорошо оснащённые пункты. Такую системную работу будем продолжать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
