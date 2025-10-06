В Башкирии открыли сразу 8 ФАПов

В Башкортостане одновременно открыли сразу 8 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Модульные комплексы появились в населенных пунктах Иглинского, Кушнаренковского, Нуримановского, Чекмагушевского, Салаватского, Аскинского, Гафурийского и Калтасинского районов.
Торжественная церемония прошла в рамках оперативного совещания в правительстве. Старт работе медучреждениям дал глава республики. Радий Хабиров отметил, что Башкортостан остается лидером в стране по количеству ФАПов – в республике их свыше 2 тысяч.
С учетом того, что в регионе большой процент сельских жителей, обеспечение их доступной медициной – важнейшая задача, отметил руководитель региона. Важно, что властям практически удалось решить вопрос с фельдшерами на селе – укомплектованность кадрами сегодня составляет почти 99%.