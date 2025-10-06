В Башкирии открыли сразу 8 ФАПов

Мы искренне радуемся за вас и, конечно, хорошо понимаем значение новых ФАПов для доступности сельской медицины. Самое главное – спасибо нашим фельдшерам за их труд. Именно они первыми приходят на помощь нашим жителям. В республике мы обновили каждый третий фельдшерско-акушерский пункт. Старые, аварийные, часто бревенчатые здания с печным отоплением, без элементарных удобств уходят в прошлое. Им на смену приходят комфортные, современные, хорошо оснащённые пункты. Такую системную работу будем продолжать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан