В Москве прошел концерт в честь Дня Республики Башкортостан

В Москве прошел концерт «Мелодии и краски родного края», приуроченный ко Дню Республики Башкортостан. На праздник пришли зрители разного возраста – от детей до ветеранов, создав по-настоящему семейную обстановку.
Полномочный представитель Башкортостана при Президенте Ринат Файзуллин, открывая праздник, отметил значимость этой даты для единства и национальной гордости жителей Башкортостана. Он выразил радость, что в зале присутствуют люди разных поколений, которых объединяет любовь к малой родине.
Для гостей выступили московские творческие коллективы: вокальные и хореографические ансамбли, солисты и детские группы, исполнившие самые душевные башкирские мелодии. В фойе организовали выставку, где были представлены национальные сувениры, книги и кулинарные изделия.