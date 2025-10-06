В Москве прошел концерт в честь Дня Республики Башкортостан

В Москве прошел концерт «Мелодии и краски родного края», приуроченный ко Дню Республики Башкортостан. На праздник пришли зрители разного возраста – от детей до ветеранов, создав по-настоящему семейную обстановку.

Полномочный представитель Башкортостана при Президенте Ринат Файзуллин, открывая праздник, отметил значимость этой даты для единства и национальной гордости жителей Башкортостана. Он выразил радость, что в зале присутствуют люди разных поколений, которых объединяет любовь к малой родине.