В УУНиТ для студентов провели бизнес-игру

В Уфимском университете науки и технологий учащиеся попробовали себя в статусе предпринимателей и даже попытались решить корпоративный кризис. Сделать это удалось в рамках игры, созданной центром студенческого предпринимательства «Территория нового бизнеса».

Тренинг прошли уже более 800 человек. По сюжету разработки команда должна предложить инновацию, способную спасти компанию от краха. На преодоление кризиса участникам дается 8 часов, причем за это время они проживают полный цикл стартапа – от разработки до презентации продукта.