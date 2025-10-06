Башкортостан расширяет сотрудничество с Таджикистаном

Башкортостан планирует расширить сотрудничество с Таджикистаном. Об этом стало известно во время рабочей поездки Премьер-министра Правительства республики Андрея Назарова в Душанбе. Сейчас башкирские предприятия отправляют в Таджикистан продукцию химии, нефтехимии и лесопереработки и могут поставлять больше промышленных товаров и сельхозпродукции, а также взаимодействовать в сфере туризма.

Кроме того, активно развивается научно-исследовательское и образовательное партнерство. Так, в университетах Уфы сейчас обучаются свыше полутора тысяч студентов из дружественного государства. Наши республики активно взаимодействуют с 1998 года, когда было заключено Соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. В 2011 году в Уфе открылось Генеральное консульство Таджикистана.