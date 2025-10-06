Житель Башкирии предстанет перед судом за поджог сельсовета

26-летний житель Аургазинского района предстал перед судом за попытку поджога нескольких административных зданий и автомобиля.
По информации прокуратуры республики, инцидент произошел в мае этого года. Мужчина, действуя из хулиганских побуждений, подошел к зданию администрации Кебячевского сельсовета, где также располагались помещения двух организаций и дом культуры. Он разбил окно, проник внутрь и поджег шторы и мягкую мебель. Кроме того, злоумышленник повредил огнем салон стоявшего у здания неиспользуемого пожарного автомобиля.
Преступление было предотвращено благодаря местным жителям, которые пришли на помощь и потушили возгорание, тем самым избежав серьезного ущерба.
Обвиняемый признал свою вину. Известно, что ранее он был судим. В настоящее время в качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу.